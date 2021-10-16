Майнинговая ферма сгорела в иркутском селе Мамоны

Двухэтажный частный дом, где находилась майнинговая ферма, сгорел сегодня ночью в селе Мамоны Иркутского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

О возгорании спасателям стало известно в 01:00. По прибытии было установлено что существует угроза перехода огня на соседние здания. Открытый огонь ликвидировали через два часа. В тушении были задействованы пять единиц техники и 17 человек.

Погибших, травмированных нет. Предварительная причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.