Гидрометцентр: Ноябрь в Приангарье будет холоднее, чем обычно

Заместитель начальника Гидрометцентра ФГБУ «Иркутское УГМС» Юлия Янькова заявила, что в текущем году ноябрь в регионе будет холоднее, чем обычно, сообщает правительство Приангарья.

«Средняя за месяц температура воздуха составит минус 9-15 градусов, в верхнеленских и северных районах – минус 16-19 градусов, это на 1-2 градуса ниже климатической нормы. На севере Катангского района – минус 21-24°, что близко к обычным значениям», – отметила Юлия Янькова.

Температура воздуха в начале месяца ночью ожидается от -2 до -7°, днем от 0 до +5, в последующем колебание температуры в ночные часы составит от -9 до -17°, днем от -1 до -6°, в северных районах ночью от -18 до -25°, днем от -7 до -15°. Периоды с существенным понижением температуры наиболее вероятны в четвертой и пятой пятидневках месяца: ночью до -20…-30°, днем до -14…-21°, в северных районах местами ночью до 35° мороза.

Осадков на севере региона ожидается меньше, а в южных районах больше нормы.