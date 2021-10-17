Максимальное за осень количество людей скончалось от COVID-19 за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, установлен новый рекорд по суточной смертности за текущую осень – от болезни умерли сразу 19 человек.

Кроме того, от сопутствующих патологий – один житель региона. Всего с начала пандемии от ковида умерли 5,1 тысячи людей, от иных болезней при наличии коронавируса – 462.

Заболели за сутки 397 людей, с начала эпидемии официально зарегистрировано 116 тысяч случаев инфицирования. В больницах области сейчас находятся 3,9 тысячи человек.

Лидеры по суточной заболеваемости – Иркутск, Усть-Илимск, Ангарск и Усолье-Сибирское, где выявлено 134, 31, 29 и 28 новых случаев соответственно.