Жителя Иркутской области оштрафовали на 600 тыс. рублей за взятку полицейскому в 20 тыс. руб.

Суд постановил, чтобы житель Иркутской области выплатил 600 тысяч рублей штрафа за взятку полицейскому в 20 тысяч рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что в ноябре 2020 года полицейский проводил проверку по сообщению о продаже стеклоомывающей жидкости. В рамках инспекции был осмотрен автомобиль «Фиат», где правоохранитель нашел 600 пятилитровых бутылок жидкости – оны были изъяты.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина пытался дать взятку полицейскому, однако последний от денег отказался. По факту случившегося жителя Приангарья приговорили к штрафу, который в 30 раз больше суммы взятки.