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Жителя Иркутской области оштрафовали на 600 тыс. рублей за взятку полицейскому в 20 тыс. руб.

Суд постановил, чтобы житель Иркутской области выплатил 600 тысяч рублей штрафа за взятку полицейскому в 20 тысяч рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что в ноябре 2020 года полицейский проводил проверку по сообщению о продаже стеклоомывающей жидкости. В рамках инспекции был осмотрен автомобиль «Фиат», где правоохранитель нашел 600 пятилитровых бутылок жидкости  оны были изъяты.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина пытался дать взятку полицейскому, однако последний от денег отказался. По факту случившегося жителя Приангарья приговорили к штрафу, который в 30 раз больше суммы взятки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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