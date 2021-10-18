Иркутская нефтяная компания планирует провести лесовосстановление на 3 000 га в течение двух лет

Член совета директоров Иркутской нефтяной компании Сергей Донской принял участие в рабочей встрече руководителей ведущих предприятий Иркутской области с послами стран Европейского союза. Участники обсудили климатическую повестку, состояния окружающей среды, переработки отходов, устойчивое развитие и экономику замкнутого цикла.

Сергей Донской отметил, что Иркутская нефтяная компания активно занимается лесовосстановлением на территориях присутствия. Уже высажено около 1 000 га леса, в течение двух лет планируется провести высадки еще на 3 000 га. Кроме этого поддерживается биоразнообразие – летом 2021 г в р. Лена выпустили почти 0,5 млн ед. молоди хариуса.

По словам члена совета директоров, в компании ведется масштабная работа по сохранению окружающей среды. Это переработка и утилизация 90 % отходов, собственная технология утилизации шламов бурения в технический грунт. Также один из важных аспектов экологических мероприятий – 1-е в России применение сайклинг-процесса – обратной закачки газа в пласт.

– Все это относится к устойчивому развитию компании, и в этом направлении мы продолжаем работать дальше. А для увеличения масштабов предлагаем объединить наши усилия с Европейскими партнерами в реализации перспективных проектов, подключая институты и мировую общественность. Такой подход мог бы решить несколько задач: например, в восстановлении лесов, ландшафтов и улавливания СО2, тем самым снижая воздействие на климат и в целом выстраивая так называемые зеленые технологии, – подчеркнул Сергей Донской.

В планах компании и дальше поддерживать бережное отношение к природе. Так второй год ИНК проводит работу технико-экономического обоснования производства «голубого» аммиака Восточной Сибири и его поставок с японскими партнерами JOGMEC, TOYO и ITOCHU.

– Мы видим масштабную трансформацию в устойчивом развитии, которая сейчас реализуется в мировом сообществе. Оставаться в стороне при такой ситуации неправильно. Такие изменения должны быть и у нас в регионе. Миссия нашей компании: «Мы живем на этой земле и работаем, чтобы недра Восточной Сибири служили достойному и уверенному будущему региона и его жителей. Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края», – резюмировал Сергей Донской.

На встрече Глава Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер отметил, что представители посольств стран ЕС готовы рассматривать сотрудничество в рамках зеленых технологий.