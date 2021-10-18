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Минэк ухудшил прогноз по росту доходов россиян

В 2021 году они не восстановятся до докризисного, рассказали «Известия».

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Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году.

О том, что «отскока» не произойдет, говорят и результаты консенсус-прогноза «Известий»: по мнению ведущих аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, в 2021 году показатель увеличится примерно на 1,6%.

Исправить ситуацию могут меры соцподдержки и улучшение инвестиционного климата, считают они.

В октябре Минэкономразвития скорректировало оценку инфляции на конец года – на 1,6 п.п. вверх, до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8%. Эти изменения повлекли за собой и ухудшение прогноза по реальным доходам – на 0,5 п.п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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