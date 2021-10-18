«Слата» запустила эколинейку продуктов

«Е-да! Польза со вкусом» – под таким названием торговая сеть «Слата» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь» запустили линейку экопродукции. Теперь можно купить не только экопеченье, гранолу или хлеб на специальной стойке, но и внести свой вклад в сохранение байкальской природы.

Наталья Еремеева, руководитель фонда «Подари планете жизнь»:

– Идея создания такой линейки появилась у меня давно. Обсуждая очередные идеи по внедрению в супермаркетах, мы подумали, что было бы здорово, если «Слата» будет не только поддерживать наш экоконкурс с профессиональными поварами «Е-да!», который проходит в рамках программы по формированию экологической культуры, но и сможет производить для продажи экопеченье с соблюдением ряда требований. И нам это удалось! Вкус чудесный! Это отличный здоровый перекус на каждый день абсолютно для всех.

В линейке представлено три вида печенья – халвичное, гречишное с облепиховым маслом и с кедровыми орешками на натуральном меде без содержания сахаров, маргарина и яиц. Также на специальных полках представлено два вида гранолы – пикантная с вяленой жимолостью и сосновыми шишками и более традиционная с вяленой клюквой и кедровым орехом. Хлебожег – так назвали создатели булочки на закваске с добавлением томатов и зелени, а еще с облепихой и брусникой. Цена на продукцию очень демократичная.

Как отмечает главный технолог сети «Слата» Марина Острасть, при создании линейки старались соблюсти ряд важных принципов. К примеру, продукция должна быть со сниженным транспортных следом из местного сырья; в состав не должны входить никакие усилители вкуса и красители; упаковка должна быть перерабатываемой в нашем регионе. Цена в среднем за упаковку печенья – 50 рублей, гранолы – 90 рублей, а за упаковку из двух булочек не более 25 рублей.

Еще одной главной фишкой это линейки стало то, что каждые три рубля с проданной упаковки будут направляться на покупку саженцев для посадки.

Яна Абалымова, руководитель по связям с общественностью:

– Многие покупатели стали обращать внимание на состав продукции, кто-то осознанно предпочитает покупать только местное, кто-то выбирает экологичное. Эта еще одна возможность для наших покупателей, кто любит такие продукты. Не влюбиться во вкус натурального печенья просто невозможно. Сейчас мы тестируем продукт в 10 супермаркетах и будем благодарны, если нам дадут обратную связь по новой продукции.