Число ДДУ в Приангарье снизилось на 30%

В сентябре Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 402 договора участия в долевом строительстве, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Это на 30% меньше, чем в августе 2021 года (575 ДДУ). По сравнению с сентябрем 2020 года (654 ДДУ) количество зарегистрированных договоров долевого участия уменьшилось на 39%.

Заметное снижение интереса к долевому строительству по сравнению с сентябрем прошлого года отмечается в Иркутском районе. Так, в прошлом месяце в муниципалитете оформлено 66 ДДУ, что на 42% меньше, чем годом ранее. По сравнению с августом 2021 года (77 ДДУ) число зарегистрированных в прошлом месяце договоров долевого участия уменьшилось на 14%.

В Иркутске в прошлом месяце оформлено 328 ДДУ. По сравнению с августом 2021 года (480 ДДУ) количество зарегистрированных договоров уменьшилось на 32%, по сравнению с сентябрем 2020 года (506 ДДУ) падение составило 35%.

В целом по итогам 9 месяцев в регионе зарегистрировано 4 279 договоров участия в долевом строительстве, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года (3 988 ДДУ).