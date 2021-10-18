На контейнеры для раздельного сбора мусора Иркутская область получит более 17 млн рублей

До конца года Приангарье приобретет 740 контейнеров, рассказали SIA.RU в администрации области.

Заявку Правительства региона на выделение субсидии на эти цели одобрило Минприроды России, из федерального бюджета в регион в этом году поступит 17,1 млн рублей.

По данным министра природных ресурсов и экологии региона Светланы Трофимовой, контейнеры поступят в Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы, Усолье-Сибирское, Свирск, Усть-Илимск, Слюдянку, Байкальск, Ангарск, а также в Ушаковское и Чунское муниципальные образования. Из областного бюджета на закупку контейнеров будет направлено софинансирование в размере 735,6 тысячи рублей.