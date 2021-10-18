Братский завод ферросплавов увеличил продажи на 23%

БФЗ за 9 месяцев текущего года увеличил продажи на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Покупателям отгружено 59 тысяч тонн продукции. Спрос вырос на обе марки ферросилиция БЗФ с различным содержанием кремния: на 36% увеличились продажи ФС75, на 18% – ФС65.

«Положительная динамика объясняется увеличением экспортных заказов. В этом году наша продукция отгружалась в Японию, Турцию, Мексику, США, Канаду», – прокомментировал управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.