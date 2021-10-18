Женщина погибла в аварии в Нукутском районе

ДТП произошло на 43 километре дороги Нукуты-Закулей-Хадахан, вблизи села Хадахан, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

По предварительным данным, ночью 18 октября водитель машины «Ниссан Санни» съехала с дороги и опрокинула иномарку.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. С различными травмами в медицинское учреждение доставлен 32-летний пассажир.

С начала года на дорогах Приангарья зарегистрировано 78 ДТП, в результате которых произошло опрокидывание автомобиля. В данных автоавариях 15 человек погибли и 90 получили ранения, 18 из них – несовершеннолетние.