Иркутяне скупают увлажнители воздуха

С начала отопительного сезона пользователи Авито (данные сервиса есть у SIA.RU) стали на 27% активнее интересоваться увлажнителями воздуха.

Во многих регионах страны в конце сентября начался отопительный сезон. Для того, чтобы минимизировать последствия повышенной сухости, россияне стали активно покупать увлажнители воздуха.

В целом по России спрос на устройства вырос на 27% после начала отопительного сезона и на 25% по сравнению с прошлым годом, а в Иркутске – на 7%. На Авито пользуются спросом три основных типа увлажнителей воздуха: паровые, ультразвуковые и испарительные.