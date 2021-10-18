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Азиатско-Тихоокеанский банк продлил действие нескольких вкладов

Банк улучшил условия по депозитам для базовых и сезонных вкладов: «Накопи», «Управляй», «Мёд», «Пара мандаринов».

«Сезонные предложения всегда вызывают у клиентов большой интерес и, как правило, АТБ старается продлевать условия по таким ограниченным продуктам. Высокая процентная ставка, минимум условий при максимальной доходности за короткий период времени, плюс - это вклады, которые подойдут для всех категорий клиентов с любой первоначальной суммой депозита», - прокомментировала директор  департамента вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Это условие также будет распространяться и на все ранее открытые вклады, срок окончания которых будет начинаться с соответствующих дат:

  • С 18 октября 2021 по вкладам «Мёд», «Пара мандаринов»;
  • С 19 октября 2021 по вкладам «Накопи», «Управляй».

Данные виды вкладов будут автоматически продлеваться еще на очередной срок в соответствии с условиями и с начислением процентов по ставке, действующей в банке на момент автоматической пролонгации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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