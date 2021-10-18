Аналитики российских private банков — про будущее инвестиций в китайский рынок

Эксперты ведущих private банков России провели круглый стол в прямом эфире для своих клиентов на тему «Путь дракона: чего ждать от Китая?».

А-Клуб, Sber Private Banking и Открытие Private Banking подискутировали о том, в чем феномен и специфика китайского рынка, как правильно и безопасно инвестировать в него, какие отрасли наиболее перспективны для частных инвесторов и стоит ли опасаться «чёрных лебедей»*.

Спикерами стали Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба, Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Открытие Private Banking, Вячеслав Комаров, исполнительный директор по инвестиционному консультированию Sber Private Banking и Олег Ремыга, руководитель направления Китай, представитель в КНР Московской школы управления СКОЛКОВО.

Модератором дискуссии выступила Елена Тофанюк, первый заместитель главного редактора Forbes Russia.

Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба, в числе общих трендов отметил:

«Китай уже сейчас и, кстати, не первый раз в истории стал крупнейшей экономикой мира, превосходя США по объему ВВП (по паритету покупательной способности). В настоящий момент его доля в мировом ВВП составляет более 18%

Несмотря на взлет в феврале, китайский рынок в 2021 году стал одним из аутсайдеров. Так, с пиковых значений технологический индекс NASDAQ Golden Dragon China потерял порядка 50%. Триггером для последней коррекции стало фактические “убийство” отрасли дополнительного образования: регуляторы Китая ввели ряд ограничений на время и степень оказания услуг, предписав компаниям стать non-profit.

Основной вопрос, который будоражит умы инвесторов: стоит ли инвестировать в Китай, учитывая относительно жесткую позицию местных регуляторов в последнее время? Мнение А-Клуба на этот счет: однозначно “Да”!

Китайские “бигтехи” будут жить и, кстати, по-прежнему остаются крайне недооцененными. Но не стоит ждать повторения ценовых уровней февраля 2021 года, учитывая, что КПК (Коммунистическая партия Китая) будет постепенно ужесточать доступ корпораций к персональным данным, а также может усилить налоговое давление на крупнейшие технологические компании в угоду достижения “всеобщего процветания”.

Одной из ключевых инициатив в Китае на ближайшие годы станет “net zero pledge” или, другими словами, полная декарбонизация к 2060 году. Отсюда можно сделать вывод, что стоит делать особый фокус не столько на технологические компании, но и на компании, вовлеченные в “декарбонизационный супертренд”. К их числу можно отнести производителей электрокаров (XPEV, NIO, LI) и инжиниринговые компании, которые будут разрабатывать инфраструктуру для “Китая будущего”.

Сегодня Китай – “too big to ignore”. Конечно, цены на “Big Tech” поднебесной выглядят крайне привлекательно, но в портфель необходимо также включать имена, которые будут бенефициарами “зелёного” тренда на ближайшие десятилетия».

Эксперт от А-Клуба порекомендовал чек-лист для каждого, кто хотел бы избежать «чёрного лебедя» при инвестировании в активы Китая. Это три вопроса, где важно, чтобы ответ был «Да»:

Работает ли компания в отрасли, способствующей становлению и укреплению среднего класса? Умеет ли компания договариваться с регулятором в части использования персональных данных? Помогает ли государство бизнесу компании (выступает как регулятор, а не противник)?

Посмотреть эфир можно по ссылке: https://a-club.online/

А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее передовые решения по управлению частным капиталом.

*Не является персональной инвестиционной рекомендацией.