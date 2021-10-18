Хвостатый Speed Dating: Альфа-Банк поможет найти друга

Чтобы больше людей нашли друга, не выходя из дома, Альфа-Банк подготовил онлайн-тест по ссылке https://alfadating.hh.ru С учетом ответов человеку предлагается карточка реальной собаки, где есть её фотография, описание характера и история жизни. С «совпавшим» питомцем можно познакомиться поближе, оставив заявку.
По контактам в заявке с кандидатом свяжется один из приютов, которые банк поддерживает в рамках проекта Альфа-Друг. Это горячая линия и бот в Telegram @alfa_friend_bot, который подсказывает, что делать, если с животным что-то случилось. Если человек пока не готов забрать собаку, можно просто пожертвовать средства на её содержание.
Проект создан в партнёрстве с HeadHunter и стал частью программы по корпоративной социальной ответственности банка. За счастливую встречу с хвостатым питомцем можно поблагодарить, проголосовав за Альфа-Банк в рейтинге лучших работодателей России.