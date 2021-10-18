ВТБ запускает первый API-хакатон

ВТБ открывает прием заявок на первый API-хакатон. Банк приглашает к участию стартапы, команды разработчиков, графических и UX/UI дизайнеров, аналитиков, продакт-менеджеров, QA- и DevOps-специалистов. Команды смогут предложить свои идеи продуктов и сервисов на основе универсальных программных интерфейсов (API), предоставленных ВТБ, или решение в области информационной безопасности для созданной банком Платформы API. Призовой фонд хакатона составит 1 800 000 рублей — по 500, 300 и 100 тыс. рублей командам, занявшим первое, второе и третье места в каждом из треков.

Хакатон пройдет в онлайн-формате, а его финал состоится на офлайн-площадке. Зарегистрироваться для участия до 7 ноября можно по ссылке: http://vtbapihack.ru/

2 ноября в рамках хакатона пройдет онлайн-митап: эксперты ВТБ расскажут о бизнес- и технологических возможностях Платформы API. С 15 по 18 ноябряучастникам предстоит доработать идеи и представить их экспертному жюри: во 2 этап выйдут по 15 команд в каждом из треков. С 19 ноября по 10 декабряфиналистов ждет онлайн-интенсив в формате коротких консультаций с экспертами банка, которые подскажут командам, как именно «вырастить» из их проекта — полноценный прототип сервиса. 11 декабря команды вновь представят свои решения экспертному жюри, которому предстоит выбрать победителей.

«Создание платформы API — один из ключевых этапов технологической трансформации ВТБ. Платформа API — это универсальный инструмент партнерской интеграции, который позволит банку запускать сервисы, отвечающие на самые „горячие“ бизнес- и клиентские потребности. Не стоит забывать и об еще одной очень важной категории ее пользователей — разработчиках. Мы постарались сделать процессы интеграции не только быстрыми и безопасными, но и максимально удобными для них. Ждем талантливых разработчиков, архитекторов и аналитиков на хакатон!», — отметил глава департамента развития ИТ-архитектуры ВТБ Илья Старостин.