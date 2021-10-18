Банк «Cоюз» запускает акцию для пользователей «интернет-банка»

Банк «Союз» информирует о запуске с 18 октября по 18 ноября 2021 года акции «Активный клиент» среди пользователей мобильного и «Интернет-банк». Клиенты банка смогут получить 300 рублей на свой расчетный или карточный счет, открытый в банке «Союз».

Для участия в акции, клиенту достаточно совершить авторизированный вход в «Интернет-банк» или мобильный банк для физических лиц в период проведения акции.

Принять участие в акции могут новые пользователи мобильного и «Интернет-банка», подключившиеся в период проведения акции, и пользователи мобильного и «Интернет-банка», подключенные к ним ранее, но не авторизировавшиеся в системах дистанционного обслуживания в период с 01.07.2021 по 17.10.2021.

Денежные средства за участие акции начисляются в течение месяца с момента окончания акции.

Акция может быть прекращена по решению банка.