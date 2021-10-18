Примсоцбанк: Приобрести коммерческую недвижимость в рамках бизнес - ипотеки стало проще

Теперь рассмотрение ипотечного кредита на недвижимость для бизнеса в сумме до 15 млн. рублей проходит по ускоренной программе, до 3-х дней.

Целевое назначение кредита: приобретение коммерческого или жилого помещения по договору долевого участия (ДДУ).

Требования к недвижимости:

площадь не более 400 кв.м.;

расположено не далее 20 км (расстояние по дороге) от населенного пункта, в котором расположено подразделение Банка;

срок сдачи объекта по проектной декларации не превышает 5-ти лет;

Требования к застройщику:

Застройщик должен быть аккредитован в:

По приобретаемой недвижимости обязателен залог. Оформляя бизнес-ипотеку, нужно внести аванс не менее 30% от стоимости приобретаемого помещения.



Аванс можно заменить дополнительным залогом. В качестве такого залога может выступать недвижимость или автотранспорт, при этом дополнительный залог должен обеспечивать не менее 50% от суммы ДДУ.



Продукт доступен во всех подразделениях Примсоцбанка кроме подразделения в г. Москва.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.