Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за девять месяцев выросла почти вдвое – до 30 млрд рублей

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за девять месяцев 2021 года составила 30,4 млрд рублей*, что на 80% выше результата прошлого года. Активы банка выросли с начала года на 36% и превысили отметку в 3,7 трлн рублей.

Чистый процентный доход** за девять месяцев 2021 года увеличился до 68,1 млрд рублей (+37% год к году). Чистый комиссионный доход** вырос до 23,1 млрд рублей (+59% год к году), основными драйверами роста выступили банкострахование, транзакционные и документарные операции.

Операционный доход увеличился на 35% год к году*** и составил 95 млрд рублей, что обусловлено продолжающимся ростом бизнеса банка. Соотношение операционных расходов к операционному доходу составило 53%.

Расходы по созданию резервов**** (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 9 месяцев 2021 года составили 8,8 млрд рублей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За январь-сентябрь 2021 года клиентский кредитный портфель***** нетто (без учета межбанковских кредитов) вырос на 34% и составил 1 954 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) увеличился на 36% - до 1 554 млрд рублей, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – на 28%, до 400 млрд рублей.

Портфель ценных бумаг увеличился на 28% и достиг отметки в 1 005 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2021 г. Доля ценных бумаг в активах при этом сократилась с 29% на начало 2021 г. до 27% на отчетную дату. Около 90% портфеля сформированы высоколиквидными государственными ценными бумагами.

Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) за январь-сентябрь 2021 года увеличились на 42%, до 2 988 млрд рублей. Доля счетов до востребования в общих средствах клиентов составила 45% на конец отчетного периода. Средства на счетах юридических лиц на 1 октября 2021 г. составили 2 453 млрд рублей, а средства на счетах физических лиц - 534 млрд рублей.

Собственные средства (капитал) банка на 1 октября 2021 г. составили 331 млрд рублей, увеличившись на 21% с начала года. Нормативы достаточности капитала находятся выше минимально требуемых уровней с учетом применимых регуляторных надбавок (Н1.1=9,7%, Н1.2=10,7%, Н1.0=12,6%).

Показатели ликвидности на 1 октября 2021 г. находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 150% (при регуляторном минимуме 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 136% (минимум 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.

* Согласно предварительным данным.

** Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок.

*** Без учета единовременного дохода, полученного в 1 квартале 2020 года в размере 7,5 млрд рублей.

**** Расходы по созданию резервов были скорректированы на сумму изменения резервов по валютным кредитам из-за изменения курсов валют.

***** Данные по балансу представлены согласно 806-й форме.