Шестиклассник устроил стрельбу в одной из школ под Пермью

Никто не пострадал, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Пермского края.

Около 8:00 в отдел полиции Октябрьского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний два раза выстрелил из карабина в стену и потолок.

В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Ранее студент открыл стрельбу в пермском вузе. От его рук погибли 6 человек. В 2021 году это второе массовое нападение на учебное заведение. Первое произошло в Казани 11 мая. Пострадали более 20 человек.