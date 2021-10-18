Открыть свой бизнес хотели бы 62% россиян

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, хотели бы жители России открыть собственный бизнес, и что им в этом мешает.

Из тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, четверть респондентов (26%) готовы начать деятельность уже в течение года. 39% участников исследования отметили, что готовы открывать бизнес в ближайшие 2-3 года, а 35% – нет.

Треть опрошенных пока не определились, в какой сфере хотели бы открыть бизнес.

Самыми популярными сферами для начала собственного дела стали дизайн и творчество (12%), производство и промышленность (8%) и рестораны и кафе (7%).

6% респондентов указали, что хотели бы открыть бизнес в IT, 5% – в отрасли транспорта и логистики, 4% – в строительстве, а 3% – в сфере маркетинга, рекламы и PR.

Другие сферы для открытия бизнеса получили менее 3% голосов. Там указывали отрасли охраны, медицины, образования, юриспруденции, финансов и другие.

Более половины опрошенных (54%) отметили, что пока находятся на стадии формулировки идеи и концепции будущего бизнеса. Треть респондентов (33%) указали, что уже анализируют рынок, а четверть (25%) – делают денежные накопления.

Еще 19% участников исследования рассказали, что уже разрабатывают стратегию собственного бизнеса. 13% опрошенных находятся в поиске партнеров, а 11% – инвесторов. По 7% респондентов отметили, что сейчас подбирают команду для развития бизнеса или ищут подходящее помещение для работы. 1% опрошенных указали, что уже находятся на стадии регистрации новой компании.

В варианте «Другое» 9% опрошенных чаще всего отмечали, что сейчас они обучаются необходимым навыкам для ведения бизнеса.

54% опрошенных жителей России, планирующих открыть собственный бизнес, указали, что на сегодняшний день им пока не хватает денежных средств для достижения цели. 35% респондентов отметили, что у них недостаточно нужных знаний, а 32% боятся потерпеть неудачу.

Еще 31% участников исследования не хотят брать кредит на бизнес. 27% респондентов рассказали, что им открыть бизнес мешает то, что пока они не определились с нишей. 17% опрошенных пока не могут найти партнеров и инвесторов, а 12% отмечают высокую конкуренцию в выбранной сфере. Также 4% респондентов отметили отрицательное отношение к идее открытия бизнеса со стороны родственников и друзей.