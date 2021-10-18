Победители конкурса социальной рекламы определены в Иркутской области

Авторами лучшей социальной рекламы, направленной на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции, стали студенты и школьники, рассказали SIA.RU в администрации области.

Напомним, что конкурсные работы (баннер, логотип, лозунг) принимались управлением с 1 по 30 сентября 2021 года. В отборе участвовали более 60 заявок от учащихся образовательных организаций, находящихся на территории Иркутской области.

По результатам оценки конкурсных работ определены победители:

ученица 8 «А» класса МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» – Алиса Берунаева;

ученица 8 «Б» класса МБОУ «СОШ № 10» г. Байкальска – ОльгСеменова а;

ученица 9 «А» класса МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» – Дарья Помогайбо;

ученица 10 «В» класса МБОУ «СОШ № 15» г. Иркутска - Вера Салова;

ученица 11 «Б» класса МБОУ «СОШ № 2» Шелеховского района – Елена Озерова;

студентка 1 курса ЧПОУ Иркутского техникума экономики и права – Алена Иноземцева;

студент 1 курса ФПС и СЭ ФГКОУ Восточно-Сибирского института МВД России – Кравцов Александр; студенты 3 курса факультета ФПД ФГКОУ ВО Восточно-Сибирского института МВД России – Кристина Зубарева, Изабелла Косенко, Виталий Шагдуров.

Кроме того, отдельные конкурсные работы также особо отмечены управлением и размещены на официальном портале Иркутской области в разделе «Противодействие коррупции».

Первый конкурс социальной рекламы, направленной на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции, среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций и вузов состоялся в 2019 году.