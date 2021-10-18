С начала 2021 года российские банки выдали 12,3 млн потребкредитов

Это на 17,4% больше, чем в прошлом году.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за 9 месяцев 2021 года было выдано 12,30 млн. потребительских кредитов, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-сентябре 2020 г. – 10,48 млн ед.). При этом данный рост во многом связан с последствиями «карантинных» мероприятий 2 квартала прошлого года, когда выдача розничных кредитов (в том числе, потребкредитов) «упала» наиболее сильно.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом «допандемийного» 2019 года количество выданных в январе-сентябре текущего года потребкредитов, напротив, сократилось – на 13,3% (за 9 месяцев 2019 года – 14,18 млн. ед.).

Вместе с тем, в сентябре 2021 года было выдано 1,42 млн. потребкредитов, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем месяце (в августе 2021 года – 1,48 млн ед.), и на 10,4% меньше, чем в сентябре прошлого года (1,58 млн ед.).

«В 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики. Об этом свидетельствует как некоторое сокращение выдачи потребкредитов в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня «допандемийного» 2019 года. Банки по-прежнему предоставляют кредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находится на приемлемом уровне. При этом стоит отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками размера потребительского кредита, требования к значению ПКР возрастают», – генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшее количество новых потребкредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2021 года было выдано в:

Москве (657,0 тыс. ед.),

Московской области (570,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (472,8 тыс. ед.),

республика Башкортостан (425,7 тыс. ед.),

республика Татарстан (421,9 тыс. ед.).

Увеличение выдачи потребительских кредитов в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали: