Кобзев разъяснил заявление о повышении энерготарифов для майнеров

В комментариях спрашивают, как увеличение тарифов спасёт сети от сверхнагрузок.

«Первый момент – за последние 8 лет жители региона стали потреблять на 25% больше электроэнергии. Мы понимаем, растёт число индивидуальных жилых домов, которые отапливаются за счёт электричества. У горожан становится больше бытовой техники, которая требует энергии. Однако этот рост нагрузки, который существовал до 2021 года, был для энергетиков довольно предсказуем. Инвестиции в развитие сетей, в их надежность позволяли обеспечивать энергобезопасность региона», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В этом году произошёл взрывной рост потребления. Сети физически не справляются с перегрузом, автоматика на это реагирует и отключается. По мнению экспертов, причина – майнеры.

По словам главы региона, за последний месяц поселки Иркутского и Шелеховского районов не раз оставались без электричества, в том числе, из-за превышения нагрузок майнерами. Карлук, Мамоны, Куда, Хомутово, десятки садоводств.

– И отключение – ещё не самый худший сценарий развития ситуации. На днях в Мамонах сгорел дом с майнинговой фермой. В прошлом году подобная ферма загорелась на балконе жилого дома в Иркутске, – отметил губернатор.

Напомним, накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалют. В обращении Кобзева говорилось, что потребление электроэнергии в розничном секторе Иркутской области может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения потребления «черными» майнерами. Из-за их действий растет нагрузка на электросети и повышается риск аварий на электростанциях. Игорь Кобзев предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.