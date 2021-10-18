Соблюдение антиковидных мер проверили на центральном рынке Иркутска

Нарушения выявили на 16 торговых точках, рассказали SIA.RU в администрации области.

Всего с начала сентября служба проверила более 1200 хозяйствующих субъектов потребительского рынка. Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, выдано 81 уведомление о необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.

С сентября 2021 года по настоящее время судами Иркутской области по материалам службы принято 33 решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности, еще более 30 дел находятся на рассмотрении.