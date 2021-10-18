Путепровод по улице Джамбула в Иркутске планируют сдать раньше срока

Подрядная организация АО «Дорожник» приступила к асфальтированию проезжей части путепровода на улице Джамбула. Работы начались в выходные. Сейчас на объекте ведется укладка нижнего слоя асфальтового полотна. В целом, реконструкция объекта должна быть завершена в 2023 году, однако подрядная организация намерена выполнить работы раньше.

– На текущий момент работы по укладке нижнего слоя асфальта выполнены на 90%. Параллельно продолжаем установку стоек барьерного ограждения и тротуара. Следующий этап – укладка верхнего слоя асфальта. При благоприятной погоде приступим к работам в ближайшие два-три дня, – рассказал главный инженер АО «Дорожник» Константин Кузнецов.