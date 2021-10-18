«Мы должны сплотиться против общего врага». Кобзев потребовал активизировать вакцинацию

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев потребовал активизировать разъяснительную работу в рамках прививочной кампании от коронавируса. Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В их числе медработники, соцработники, государственные и муниципальные служащие, студенты вузов и профучилищ, работники торговли, сферы услуг, бытового обслуживания, общепита, транспорта, энергетики и промышленности, а также вахтовики, волонтёры и граждане старше 60 лет.

– Решение о вакцинации отдельных групп населения в Иркутской области принято профессионалами, медицинским сообществом, представители которого ведут борьбу против новой коронавирусной инфекции. Решение принято исходя из текущей ситуации, угроз населению, интересов общества. Мы должны сплотиться против общего врага и приложить все усилия для победы над COVID-19, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сегодня в Иркутской области насчитывается 93 стационарных прививочных пункта, работает 121 мобильная бригада, сформировано 27 передвижных пунктов.