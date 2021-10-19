Выплату в 1 млн рублей предложил Путин за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Их можно будет потратить только на жилье в ДФО, сообщает РБК.

Жителям Дальнего Востока необходимо единовременно выплачивать по 1 млн руб. за рождение третьего ребенка и последующих детей. Поручение рассмотреть это предложение получило от президента Владимира Путина правительство, доклад на эту тему премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 ноября 2021 года. Перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Дальневосточного федерального округа (ДФО) опубликован на сайте Кремля.

Премьер и правительство должны рассмотреть вопрос о «предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн руб. в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа».

Еще одно условие – направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Причем квартира или дом также должны располагаться на территории ДФО.