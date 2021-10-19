На Иркутской ГЭС привели в порядок здания оборудования кранов

Оно расположено на левом берегу Иркутска.

«Иркутская ГЭС сегодня порадовала. Привели в порядок здания оборудования кранов. Красивый вид должен быть», – написал на своей странице в Фейсбук руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Было

Стало

Напомним, что на сибирских ГЭС полным ходом идёт модернизацию. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков подчеркивал, что реализация программы модернизации в долгосрочной перспективе позволит компании обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности гидроэлектростанций.

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская).