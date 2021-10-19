QR-коды и ряд других антиковидных ограничений вводят в Петербурге с 1 ноября

Введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября, сообщают в мэрии.

С 1 ноября доступ посетителей на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода.

С 1 ноября организациям необходимо перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет.

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.

С 1 ноября вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

Исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами всех требований и рекомендаций по обязательному использованию средств индивидуальной защиты.

Администрациям районов Санкт‑Петербурга дано особое поручение усилить контроль на территории района, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры.