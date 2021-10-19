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Российские авиакомпании компенсируют убытки не ранее 2024 года

Восстановлению препятствует медленное возобновление международных полетов, сообщает РБК.

«Для компенсации убытков авиакомпаниям необходимо восстановить пассажиропоток от международных авиаперевозок, поскольку по соотношению затрат и выручки они являются наиболее маржинальными, по сравнению с внутренними перевозками», – указывает аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова. В частности, билеты бизнес-класса на трансатлантических перелетах одни из самых дорогих.

В допандемийном 2019 года пассажирооборот российских авиакомпаний составил 323 млрд пассажиро-километров, 57% из них пришлось на международные перевозки, следует из данных Росавиации. В 2020 году на фоне ограничений на передвижение людей этот показатель упал на 52,5%, до 153 млрд п-км, на международные линии пришлось только 31%.

По итогам 2019 года доналоговая прибыль пассажирских авиакомпаний составила 25 млрд руб., а в 2020 году перевозчики получили убыток почти на 147 млрд руб., отмечает Баймухаметова, ссылаясь на данные Минтранса. «Достаточными для компенсации убытков мы считаем уровни [пассажирооборота] 2019 года», – объясняет она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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