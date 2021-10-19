Больше половины жителей Иркутской области нуждаются в подработке

У 10% подработка уже есть, и они не планируют от нее отказываться.

По сравнению с началом года потребность в дополнительном заработке у жителей Иркутской области не изменилась, то есть население постоянно нуждается в увеличении ежемесячного заработка. По данным (есть у SIA.RU) недавнего исследования hh.ru, трети жителям региона не хватает 20 тысяч рублей для покрытия основных ежемесячных нужд (33%).

О подработке сейчас в первую очередь думают работники фитнеса и салонов красоты (74% опрошенных в городе), учителя и преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56% в каждой сфере). Наибольшая доля тех, у кого уже есть подработка в Иркутской области среди маркетологов, а также работников ресторанно-гостиничного бизнеса.