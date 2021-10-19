Названы самые дорогие и самые дешевые курорты в России этой осени

Текущей осенью самым популярным направлением стал Адлер.

При этом самым дорогим курортом стала Ялта – со средним чеком в 58 000 рублей. За ней по стоимости следуют Алушта и Сочи. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru (данные есть у SIA.RU).

В среднем осенью российские туристы платили за пакетные туры на курорты своей страны 37 000 рублей. При этом значительная часть туристов отдыхала в отелях 3 и без питания.

Предпочтения организованных российских туристов осенний сезон 2021 года распределились так:

Адлер – 36%;

Анапа – 8%;

Красная поляна – 7%;

Санкт-Петербург – 7%;

Сочи-центр – 4%;

Ялта – 4%;

Калининград – 4%;

Лоо – 2%;

Алушта – 2%;

Геленджик – 2%;

Другие направления – 24%.

Самые дорогие и самые дешевые направления

Средний чек на туры по России на осень составил 37 000 рублей.

Самым дорогим курортом оказалась Ялта – средний чек по этому направлению составил 58 000 рублей, на втором месте идет Алушта со средним чеком в 55 000 рублей. Третье место заняли отели в центре Сочи – средний чек на отдых в таких местах составил 50 000 рублей. Известный своим круглогодичным водным центром курорт Лоо вышел на четвертое место по стоимости отдыха со средним чеком 46 000 рублей. Пятерку российских курортов с самым высоким средним чеком замыкает Анапа – 43 000 рублей. Средняя стоимость отдыха в Адлере осенью составила 37 070 рублей. За туры в Геленджик россияне в среднем платили 34 000 рублей. Столько же стоил и отдых в Красной Поляне – 34 000 рублей. Дешевле других оказались северо-западное и северное направления – средний чек на отдых в Калининграде и области оказался 27 000 рублей, в то время как за тур в Санкт-Петербурге в среднем платили 24 000 рублей.

Самый дешевый тур, приобретенный на осень 2021 года на российские курорты, обошелся в 6 026 рублей. За эти деньги один человек улетел на три ночи в Дагомыс в гостевой дом – без питания.

Самый дорогой тур, приобретенный на осень 2021 по России, обошелся в 237 637 рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок улетели из Петербурга на 17 ночей в отель 3* в Адлере с завтраками и ужинами.

В родной стране выбирают отели среднего уровня

Почти половина отдыхающих осень в России бронировали отели уровня 3 – 48%. На втором месте по популярности оказались отели 4* с долей в 15%. Базы отдыха и гостевые дома выбрали 13% отдыхающих. Отели 1-2 забронировали 8% туристов. Также 8% туров включали размещение в апартаментах или апарт-отелях. Доля пансионатов и санаториев составила 7%. И лишь 1% туров в составе пакета включал отели 5.

Отдых в России – без питания или с завтраками

Отдых в России значительно отличается по предпочтениям туристов по питанию по сравнению с заграничными турами. Большинство туристов, забронировавших туры на осень 2021 года, предпочли отказаться от питания в отелях – 43%. Более трети туристов ограничились в отелях только завтраками – 36%. Доля туров с завтраками и ужинами составила 9%. Трехразовое питание оплатили 8% туристов. И систему «все включено» выбрали лишь 4% отдыхающих.

«Российским туристам, которые отдыхают в России, приходится немного сдерживать уровень своих пожеланий, – говорит Станислав Сацук, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. – Если в Турции многие позволяют себе отдых в отелях 4-5 с системой питания «все включено», то отдых в России – это отели 3 и часто без питания. Причина в том, что в нашей стране пока мало отелей высокого уровня, а те, которые существуют – стоят дороже своих заграничных аналогов. Питание по системе «все включено» также намного дороже, чем в Турции или в Египте. Однако у отдыха в России масса преимуществ – понятный язык, недолгий перелет, а также отсутствие дополнительных трат, например, на визы или ПЦР-тесты».