На ИркАЗе выбрали самую талантливую и очаровательную красу завода

11 прекрасных представительниц шелеховской промплощадки приняли участие в конкурсе красоты, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Впервые, в этом году на шелеховской промплощадке состоялся конкурс красоты, творчества и грации «Краса завода». Одиннадцать прекрасных представительниц вышли на сцену дворца культуры «Металлург», чтобы побороться за корону и титул победительницы. Идея проведения конкурса возникла у Евгения Рапацевича, Генерального директора Иркутского алюминиевого завода.

Евгений Рапацевич, Генеральный директор ИркАЗа:

– Конкурс красоты запомнился своими интересными этапами, дружеской атмосферой и красотой, которая исходила от каждой участницы. «Краса завода» дала возможность прекрасной половине нашей промплощадки раскрыть свою женственность, проявить себя и показать на сцене свои таланты. Все участницы выступили достойно. Получив заветную корону или просто ленту с номинацией, счастливая обладательница начинает больше верить в себя – это самое главное.

Жюри в составе 5 человек под председательством депутата Думы г. Шелехова, руководителя профсоюзной организации Анжелики Долгопольской, оценивало в конкурсе все замечательные достоинства участниц. Творческие этапы превратились в единый праздничный концерт довольно высокого уровня. Претендентки на звание «Краса завода» продемонстрировали таланты в разных испытаниях: зрителям представили визитную карточку – видеоролики, творческие номера, интеллектуальный конкурс и, конечно, дефиле в вечерних платьях.

Главный титул «Краса завода» достался Наталье Рыловой, сотруднице Финансовой дирекции Иркутского алюминиевого завода. Вторую и третью позицию со своими наградами заняли соответственно Любовь Каратуева, оператор пульта управления Дирекции по обеспечению производства, и Инга Рылова, машинист крана Дирекции по электролизному производству.

Наталья Рылова, победительница конкурса «Краса завода», сотрудница Финансовой дирекции ИркАЗа:

– Для каждого человека участие в таких творческих мероприятиях – это возможность проявить себя в новом качестве, познать границы своих возможностей, увидеть свои зоны роста. Самое важное, что я получила от конкурса – новые знакомства, яркие эмоции и бесценный опыт. Считаю, что все участницы конкурса достойны победы, каждая из нас по-своему особенна. Выражаю огромную благодарность моей семье, моим коллегам и сотрудникам ДК «Металлург» за поддержку, она помогла мне преодолеть свои страхи и достойно выступить на «Красе завода».

Почти половину пришедших зрителей составляли группы поддержки претенденток на звание «Краса завода». Подготовились они основательно: принесли с собой плакаты с именами и портретами участниц, а также различные светящиеся шары. В конце церемонии награждения все участницы конкурса получили букеты цветов, подарочные сертификаты и, конечно же, громкие овации зрителей.

Конкурс красоты проводился с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.