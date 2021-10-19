Альфа-Банк запустил благотворительный сервис «Добрая подписка» для компаний

Альфа-Банк помогает помогать. Банк запустил благотворительный сервис «Добрая подписка» для компаний.

Он работает очень просто. Клиент подключает подписку один раз и продолжает обычную деятельность. С каждого его платежа 1 рубль отправляется в фонд «Линия жизни». Если у компании 100 платежей в месяц, фонд получит 100 рублей. А если таких клиентов хотя бы 1000, чья-то жизнь уже будет спасена.

Кроме того, за участие в благотворительности бизнес получит налоговую льготу.

«Корпоративными клиентами Альфа-Банка сегодня являются 870 тыс. компаний. Мы сделали так, чтобы они стали ближе к тем, кому очень нужна помощь. С «Доброй подпиской» проще сделать первый шаг. Всего одна кнопка, чтобы начать помогать детям. И всего один рубль, но постоянный», — подчеркнул директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

«17 лет фонд «Линия жизни» помогает тяжелобольным детям. Нам удалось спасти за прошедшее время 12 000 детей. Мы занимаемся как адресной, так и системной помощью – закупаем высокотехнологичное оборудование для российских больниц. Я уверена, что новый сервис Альфа-Банка «Добрая подписка» благодаря своей простоте и удобству привлечет к участию в благотворительных проектах много новых компаний и мы вместе сможем подарить здоровое будущее нашим детям», — прокомментировала президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Чтобы начать помогать детям, клиенту достаточно зайти в свой личный кабинет в интернет-банке, перейти в раздел «Благотворительность» и выбрать «Добрую подписку». Отменить ее можно в любой момент.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует приобретение медицинского оборудования, высокотехнологичные операции.

Основные программы фонда — высокотехнологичные методы лечения детских онкологических заболеваний, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов, восстановительное лечение, молекулярно-генетические обследования, лечение тяжелых форм псориаза, а также системная помощь — приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования для российских больниц.

Так, например, фонд приобрел для НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина нейрохирургическую навигационную систему, которая дает возможность удалить опухоль, не повредив жизненно важные участки мозга и резко снизить травматичность операций.

Нейроэндоскопическая стойка для ДКРБ Республики Татарстан позволяет врачам с помощью малоинвазивного доступа лечить малышей с гидроцефалией. Теперь детям не требуется проводить недели в реанимации, возвращение к обычной жизни начинается уже через пару часов после операции.

«Линия жизни» поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 999 тяжелобольных детей. «Линия жизни» финансирует лечение детей по всей России.

Президент фонда – Фаина Яковлевна Захарова, общественный деятель, лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год. Награждена знаком отличия «За благодеяние» в 2013 году. Обе государственные награды в Кремле вручал Президент РФ Владимир Путин. Фаина Захарова входит в состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ и Координационного совета при Министерстве экономического развития.

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