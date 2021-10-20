Банк «Приморье» предлагает выгодные покупки по картам «Мир»

Банк «Приморье» информирует о новой совместной акции НСПК «Мир» и сети обувных магазинов «Кари» —
kari — международная сеть магазинов модной̆ обуви и аксессуаров для всей семьи по демократичным ценам.
Чтобы принять участие в акции, нужно:
- зарегистрировать карту «Мир» Банка «Приморье» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;
- оплатить первую покупку на сумму чека 2500 рублей в магазинах kari зарегистрированной картой «Мир» и получить
cash-back7%; cash-backбудет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем cash-backначисляется в течение 5–7 рабочих дней. Подробнее о сроках — здесь.
Сроки действия акции: Акция действует с 8 октября по 8 ноября 2021. Подробную информацию об акции можно узнать здесь.
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов