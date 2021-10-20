Банк «Приморье» повышает ставки по вкладам

Банк «Приморье» повышает процентные ставки по вкладам в рублях: «Максимальный», «Мультивалютный+», «Управляемый» и «Приморский».

Повышение составит до 0,85% в зависимости от вида вклада и сроков размещения.

— Депозиты с высокой доходностью, предлагаемые Банком «Приморье», — это хорошая основа не только для сохранения, но и для приумножения собственных средств, — отмечает директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Людмила Уланова. — Наши вклады подойдут под разные задачи клиентов: «Максимальный» позволит накопить необходимую сумму, «Мультивалютный» — распределить сбережения в разных валютах, «Управляемый» — оперативно и комфортно управлять денежными средствами.

Так, вклад «Максимальный» позволяет оперативно накопить необходимую сумму: открыть его можно на срок от 31 дня (6% годовых при открытии в офисе, 6,25% — через Мобильный банк), наибольшая ставка по нему достигает 7% годовых при размещении депозита в рублях на срок от 731 дня. К слову, минимальная сумма вклада не ограничена.

Ставка по вкладу «Мультивалютный+" в рублях также выросла и теперь составляет 6,2% и 6,5% годовых при размещении на срок 181 и 385 дней соответственно.

Также выгодно можно открыть вклад «Управляемый» на срок 385 дней: ставка при оформлении вклада через Мобильный банк составит 6,25% годовых. Рост ставки по данному депозиту составил 0,85%.

Кроме того, до 31.12.2021 года продлен прием средств клиентов на вклад «Приморский», доступный для открытия за пределами домашнего* региона Банка. Ставка по этому депозиту также выросла и составляет 6,9% на срок 181 день и 7,10% на срок 385 дней.