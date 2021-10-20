Сергей Маринин возглавил «Дальневосточный банк»

Президентом АО «Дальневосточный банк» решением Совета директоров Банка с 15.10.2021 назначен Сергей Маринин. Напомним, с 22.09.2021 он исполнял обязанности Президента Банка, а ранее занимал должность вице-президента. Сергей Маринин – опытный руководитель, его стаж работы в ведущих федеральных и региональных банках превышает 20 лет.

«Перед нашей командой стоят серьезные задачи – сохранить и упрочить лидерство Дальневосточного банка, вывести его на новый уровень развития – в соответствии с актуальными потребностями клиентов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в более технологичных финансовых продуктах»,- отметил Сергей Маринин.

Справка: Дальневосточный банк основан в 1990 году и является одним из ведущих региональных финансовых учреждений. Банк по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и в ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes, обладает правом на обслуживание хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России.

Региональная сеть АО «Дальневосточный банк» насчитывает более 30 подразделений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в большинстве экономически значимых городов Приморского, Хабаровского, Камчатского и Красноярского краев, Сахалинской, Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областей, Республик Бурятия и Хакасия и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.