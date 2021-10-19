Росбанк предоставляет скидку на кредиты наличными и рефинансирование для сотрудников бюджетных и государственных компаний

С 14 октября 2021 года Росбанк предоставляет скидку 0,5% к процентной ставке на кредиты наличными и рефинансирования для сотрудников бюджетных и государственных компаний. Таким образом, ставка для данной категории клиентов с 14 октября 2021 года будет стартовать от 8,1% при сумме кредита от 1 млн рублей и при наличии оформленного страхования жизни (без страхования жизни - от 14,1%).

Для рассмотрения заявки на кредит понадобятся паспорт, справка 2 НДФЛ за последние 12 месяцев, либо подтверждение дохода выпиской ПФР.

На официальном сайте Росбанка доступно получение предварительного одобрения кредита и онлайн-запись в отделение банка для завершения оформления договора.

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Ставка по кредиту и рефинансированию зависит от суммы кредита. Ставка для сотрудников бюджетных и государственных компаний от 8,1% указана при оформлении страхования жизни / от 14,1% без оформления страхования жизни; срок кредита: от 13 до 60 мес. (с шагом в 1 мес.); сумма кредита: от 1 млн. руб. до 3 млн руб. Параметры кредита: ставка 8,1-12,9% при оформлении страхования жизни / 14,1-19,9% без оформления страхования жизни, срок кредита: от 13 до 60 мес. (с шагом в 1 мес.); сумма кредита: от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. Условия кредитования распространяются на сотрудников бюджетных организаций и государственных компаний при условии, что такие организации не являются Зарплатными компаниями ПАО РОСБАНК. Параметры кредита зависят от категории клиента и суммы кредита. С перечнем аккредитованных страховых компаний можно ознакомиться на сайте банка www.rosbank.ru. С условиями страхования и тарифами можно ознакомиться на сайте или по телефону выбранной страховой компании. Для отдельных категорий клиентов ставка может быть снижена при определенных условиях, с которыми вы можете ознакомиться на сайте: www.rosbank.ru. В расчет полной стоимости кредита включены все платежи, указанные в п.4 ст.6 ФЗ от 21.12.2013 г. №353 ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Банк может отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация приведена на 01.01.2021 г. ПАО РОСБАНК. Реклама. 8-800-200-54-34 (звонок по России бесплатный), www.rosbank.ru