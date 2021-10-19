Проект Росбанка и «Диасофт» включен в финал международной премии Banking Tech Awards 2021

Совместный проект Росбанка и компании «Диасофт» включен в финал премии Banking Tech Awards в номинации «Лучший IT-проект для поддержки кредитного бизнеса». Победителями престижного международного конкурса становятся передовые компании и эксперты в области финансовых технологий.

Росбанк последовательно улучшает качество обслуживания клиентов за счет инновационных ИТ решений и сервисов. Номинированный на Banking Tech Awards проект Core Engine for Loans and Deposits (CELD) с использованием экспертизы «Диасофт» позволил банку полностью перевести бизнес-процессы корпоративного кредитования в цифровую среду.

Масштабная программа IT-трансформации корпоративного бизнеса Росбанка включает отказ от устаревшей монолитной системы и внедрение современных независимых решений для поддержки отдельных направлений бизнеса. При реализации CELD банк создал современную микросервисную платформу для эффективного выполнения как текущих бизнес-задач, так и для дальнейшего развития бизнеса и запуска новых прорывных продуктов. В ходе проекта банк запустил современную платформу для поддержки всех кредитных продуктов для юридических лиц, провел полную миграцию продуктов из старой бэк-офисной системы, обеспечил обратную совместимость с legacy системами банка при помощи онлайн «зеркалирования» данных, поддержав существующие потоки данных. Была также реализована интеграция с внутренними системами банка (CRM, Core Banking, хранилище данных, фронт-офисное решение и т.д.).

«Новая core-система предоставляет гибкие возможности для оптимизации процессов кредитования юридических лиц и существенно сокращает время вывода на рынок новых продуктов. Функциональные и технологические возможности обновленной платформы создают надежную основу для дальнейшего расширения бизнеса банка в области кредитования и банковского обслуживания корпоративных клиентов», – отметил Кирилл Покладов, директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса Росбанка.

«Важной технологической инновацией проекта стало применение микросервисной архитектуры в бэк-офисной банковской системе. Среди основных преимуществ такого архитектурного подхода: масштабируемость и надежность, возможность гибкой замены компонентов, их независимая доработка и развитие. В результате реализации проекта банк получил современную платформу, которая обеспечивает основу для технологической и бизнес-трансформации корпоративного бизнеса», – Леонид Хоревский, член правления, директор департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт».

Подробная информация о премии опубликована на официальном сайте: informaconnect.com