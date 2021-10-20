Искусственный интеллект ежемесячно увеличивает количество покупок на маркетплейсе Свое Родное на 13%

Количество посетителей маркетплейса фермерских продуктов Россельхозбанка Своё Родное увеличилось на 43% с начала 2021 года, агрегатора экотуризма Своё за городом - на 50%, платформы для подбора недвижимости Своё Жильё – на 77%. При этом каждый месяц число покупок на Своё Родное увеличивается в среднем на 13%. С начала года средний чек на площадке вырос до 1400 руб. Растет и количество товаров в заказе, в среднем для Москвы и МО оно составляет - 8 позиций в заказе, в регионах - 3 позиции в заказе.

Такой рост обеспечило внедрение цифровой маркетинговой платформы (CDP), построенной на базе искусственного интеллекта. Платформа дает возможность фиксировать и сопоставлять данные о клиентах, с помощью которых можно лучше понимать их поведение и предлагать продукты и услуги в подходящий момент времени. Благодаря платформе общение с клиентом становится максимально персонализированным и комфортным.

«Мы следуем трендам цифровой трансформации и делаем акцент на внедрении искусственного интеллекта в свои процессы, в первую очередь для постоянного усовершенствования клиентских сервисов. Эффективность использования новой платформы подтверждается уже сейчас: нам удалось привлечь более 2,5 млн новых пользователей на платформу Своё Жильё, а количество пользователей платформы Своё Родное с начала 2021 года увеличилось на 43%», - комментирует директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова.

Новая платформа позволяет в режиме реального времени анализировать данные о клиентах из всех доступных банку источников (внутренних и внешних): от покупки в магазине или снятия денег в банкомате до геолокации или момента приближения к отделению банка на определенное расстояние. РСХБ применяет рекомендательные модели для того, чтобы предложить клиенту именно то, что ему максимально интересно. Например, если у клиента Своё Родное продуктовая корзина состоит преимущественно из кисломолочных продуктов, ему в первую очередь покажут новые продукты из этой категории. Для клиентов Свое Жилье с семьей и детьми может быть сформирована и предложена специальная ипотечная программа с господдержкой и пониженной процентной ставкой.

В России CDP-платформы используют преимущественно крупные розничные и e-commerce компании. Россельхозбанк стал одним из первых банков, который применил подобное решение для систематизации клиентских данных и персонализации клиентского пути.