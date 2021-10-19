Горячая линия Россельхозбанка для сообщений о коррупции признали лучшей в банковской сфере

Горячая линия Россельхозбанка получила наивысшую оценку в рейтинге «Горячие линии для заявителей о коррупции в коммерческом секторе» 7 баллов из 7 возможных (100%). При этом РСХБ – единственная организация финансовой сферы, получившая максимальное количество баллов.

Рейтинг составил Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р». Эксперты центра проанализировали информацию на официальных сайтах компаний, вошедших в первую сотню компаний ежегодного рейтинга РБК за 2020 год «500 крупнейших по выручке российских компаний».

Банк держит курс на популяризацию антикоррупционных стандартов и развивает как внутреннее, так и внешнее взаимодействие в сфере противодействия коррупционным проявлениям. В целях повышения инвестиционной и репутационной привлекательности РСХБ практикует открытость и прозрачность антикоррупционных стандартов, в том числе участвуя в форумах, конференциях, рейтингах и исследованиях по данному направлению.

На сайте РСХБ есть отдельный раздел, посвящённый противодействию коррупции, на котором содержится информация обо всех форматах обратной связи. Сообщить о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях можно как с помощью электронной почты, так и по телефону горячей линии. Банк гарантирует конфиденциальность таких заявлений, а также защиту сотрудников и иных лиц от каких-либо санкций в случае, если те сообщают о коррупционных нарушениях.

Россельхозбанк заинтересован в любой информации, позволяющей предотвратить предпосылки коррупции. Прозрачность деятельности играет важную роль во взаимодействии с клиентами, как со стороны клиентов, так и работников офисов обслуживания – повышая уровень ответственности и сервиса, что и было подтверждено в ходе исследования экспертами «Трансперенси Интернешнл – Р».

Transparency International (Трансперенси Интернешнл) — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Организация была основана в 1993 году, на настоящий момент ее отделения есть более чем в 110 странах мира. Организация входит в реестр НКО — «иностранных агентов».