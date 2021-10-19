Международный молодежный форум «Байкал» стартует 28 октября

Регистрация продлится до 21 октября 2021 года. Подать заявки на грантовый конкурс форума можно до 18:00 по московскому времени 23 октября 2021 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

На сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировалось около двух тысяч человек из 84 субъектов Российской Федерации, а также из Азербайджана, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана, Украины, Черногории, Ирака и Молдовы. Как сообщила министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, слушателями мероприятия могут стать около семи тысяч человек в возрасте от 14 лет.

Напомним, из-за напряженной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году Международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 28 по 31 октября в онлайн-формате.

Спикерами мероприятия выступят эксперты из разных образовательных организаций страны, представители СМИ, архитекторы, политики, бизнесмены, общественные деятели, эксперты различных областей по шести направлениям: «Туризм», «Сибирский кампус», «Диалог культур», «Медиа», «Предпринимательство», «Молодёжные сообщества».

Результатом форума станут более 100 разработанных проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.

Подробная информация о молодежном форуме размещается на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области https://mmp38.ru и официальном сайте форума https://forum-baikal.ru, а также на страницах официальных аккаунтов форума в социальных сетях https://www.instagram.com/forumbaikal/, https://vk.com/forumbaikalrf.