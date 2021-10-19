В сентябре российские банки выдали 2,21 млн микрозаймов

По сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 5,5%.

По данным 3 000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2021 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,21 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в сентябре текущего года количество выданных микрозаймов сократилось на 5,5% (в августе 2021 г. – 2,34 млн. ед.).

Наибольшее количество займов «до зарплаты» в регионах РФ в сентябре 2021 года выдали в:

Москве (115,5 тыс. ед.),

Московской области (102,0 тыс. ед.),

Краснодарском крае (78,8 тыс. ед.),

Свердловской обл. (76,3 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (74,6 тыс. ед.).



Сокращение выдачи микрозаймов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в абсолютном большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали:

Приморский край (-12,4%),

Белгородская область (-12,2%),

Республика Саха (Якутия) (-9,3%),

Архангельская обл. (-8,9%),

Свердловская обл. (-8,0%).

Единственным регионом, в котором был отмечен рост выдачи микрозаймов в топ-30 регионов – Самарская область (+3,7%). Без изменений в сентябре по сравнению с августом остался показатель выдачи займов «до зарплаты» в Республике Татарстан. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 4,0% и 4,7% соответственно.

«Выдача в сегменте микрозаймов сокращается второй месяц подряд. Но, в целом, ситуация здесь остается стабильной – последние 7 месяцев количество выданных займов находится на уровне 2,2-2,4 млн. штук в месяц. С одной стороны, это существенно выше аналогичных прошлогодних показателей. Что связано с увеличением в 2020-2021гг. доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов, а также переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних. Вместе с тем, мы видим тренд на снижение выдачи займов «до зарплаты», который наметился в августе-сентябре. Однако пока сложно сказать, насколько долгосрочным он окажется», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.