Четыре новых авиаотделения лесной охраны создадут в Иркутской области

Два стационарных авиаотделения появится в Катангском районе, по одному – в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах, рассказали SIA.RU в администрации области.

Общая численность пожарных-десантников ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» будет увеличена на 130 сотрудников. В полной боевой готовности они будут к началу пожароопасного сезона 2022 года. Также для оперативного реагирования на лесные пожары на севере и северо-востоке области утверждены новые маршруты авиапатрулирования. Кроме того, среди ближайших планов – усиление наземных сил реагирования путем формирования новых пожарно-химических станций третьего типа.

Подводя итоги пожароопасного сезона 2021 года, Владимир Читоркин назвал их удовлетворительными. Сезон был открыт 17 апреля, на севере и северо-востоке области закрыт 1 октября, в центральных и южных районах – 10 октября. За это период зарегистрировано 548 лесных пожаров на общей площади 460 тыс. га.

Всего в этом году для ликвидации лесных пожаров было задействовано 4773 человека. В том числе 240 парашютистов-десантников Иркутской авиабазы, 292 парашютиста-десантника федерального резерва, 1358 работников лесопожарных станций, 38 сотрудников МЧС, 39 военнослужащих Министерства обороны РФ и 2753 человек от арендаторов лесных участков.