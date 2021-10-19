En+ Group и НТИ «МЭИ» подписали соглашение в рамках программы «Цифровая экономика»

Производитель алюминия и НТИ «МЭИ» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», рассказали SIA.RU в компании.

В рамках данного соглашения стороны будут совместно работать по программам и проектам в области «зеленой» энергетики, информационных технологий и методов искусственного интеллекта для обеспечения более рационального использования ресурсов планеты, защиты уникальных экосистем в регионах присутствия компании En+ Group, а также цифровой трансформации предприятий энергетического комплекса России. Программа включает в себя вопросы развития цифровой экономики и внедрения технологий интеллектуальных энергосистем. В свое время обозначил задачу внедрения и развития цифровых технологий на предприятия холдинга основатель компании En+ Group Олег Дерипаска.

Операционный директор En+ Group Вячеслав Соломин отметил:

«Сотрудничество En+ Group с Центром компетенций НТИ на базе МЭИ носит стратегический характер. Оно объединяет практический опыт эксплуатации и развития действующих сегодня энергосистем и компетенции в области самых современных, эффективных и перспективных цифровых технологий. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать».

Директор Центра компетенций НТИ на базе МЭИ А. Волошин подчеркнул:

«Мы очень рады тому, что компания En + Group заинтересовалась нашей концепцией цифрового будущего энергетики. Уверен, что наше сотрудничество внесет важный вклад в развитие отрасли и приведет к созданию инновационных продуктов и тиражированию высокотехнологичных решений».