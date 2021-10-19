Ремонт улиц Баррикад и Ударника заканчивается в Иркутске

Восстановление участков проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали SIA.RU в мэрии.

Улица Ударника была включена в программу в этом году по поручению мэра областного центра Руслана Болотова. Это стало возможным благодаря сложившейся экономии после проведения торгов по другим дорожным объектам.

«Кроме обновления асфальта и бордюрного камня на Ударника подрядчик обустроил дополнительные парковочные карманы и пешеходный переход. Сейчас на улице ведется нанесение дорожной разметки. Далее приступим к приемке объекта», – рассказал заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Всего в этом году на территории Иркутска в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» восстанавливают 22 дорожных участка общей протяженностью 22 километра.