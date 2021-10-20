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Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Братске

Всего в городе действует 830 коек, рассказали SIA.RU в администрации области.

В Братске дополнительно развернули 160 коек для лечения пациентов с COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в Братске и Братском районе коечный фонд составляет порядка 830 коек.

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«Ситуация в Братске и районе сложная. Количество заболевших людей высокое. Мы посмотрели истории умерших от новой коронавирусной инфекции людей за две недели и не увидели ни одной отметки о вакцинации. Без иммунизации мы не справимся с пандемией ни в области, ни в отдельном районе», − сказал главный внештатный специалист-инфекционист Сибирского федерального округа и Иркутской области Владимир Хабудаев.

В ближайшие дни в Братск доставят несколько аппаратов ИВЛ, которые будут находиться в резерве. По состоянию на 19 октября в Иркутской области развернуто 4772 коек для лечения коронавируса.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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