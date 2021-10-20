Осень показывает стабильно высокий месячный средний чек россиян

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, месячный средний чек россиянина снизился всего на 2 рубля по сравнению с августом и составил 622 рубля.

При этом заметно высокой остается динамика показателя по сравнению с прошлым годом. Средний чек россиянина в сентябре 2021 года вырос на 10,4% относительно сентября 2020-го. Активнее растут траты россиян на товары повседневного спроса по сравнению со средним чеком по всем категориям товаров.

Наряду с ростом месячного среднего чека относительно прошлого года можно говорить о стабильности покупательских паттернов в разных географиях России. Он увеличивается с одинаковой интенсивностью во всех федеральных округах. Исключение составляет лишь Дальневосточный федеральный округ с наименьшим ростом показателя.

При этом стабильнее динамика по сравнению с прошлым годом в более крупных городах. Это обусловлено большей чувствительностью жителей небольших населенных пунктов к влиянию пандемии на покупательское поведение.