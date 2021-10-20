Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в сентябре 2021 года, подготовленный порталом Выберу.ру . В первой десятке рейтинга – «Кредит наличными» Банка Уралсиб с процентной ставкой от 5% годовых, рассказали SIA.RU в банке.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.